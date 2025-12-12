Emeis cède son activité de maisons de retraite en Suisse pour près de €270 mlns

Emeis EMEIS.PA a déclaré vendredi avoir finalisé des accords de cession avec Tertianum et deux investisseurs institutionnels immobiliers pour la cession de son activité maison de retraite en Suisse pour près de 270 millions d’euros.

Selon un communiqué du groupe français, l'opérateur suisse spécialiste du soin et de l’accompagnement de personnes âgées Tertianum fait l’acquisition des activités opérationnelles des 40 maisons de retraite d'Emeis en Suisse, qu’il exploitera à compter de la finalisation de l’opération.

Deux investisseurs institutionnels immobiliers font l’acquisition des murs de sept établissements qui, à l’issue de la transaction, seront opérés par Tertianum qui en deviendra locataire.

Dans un communiqué, Emeis indique que ces opérations, en faveur de la poursuite de désendettment du groupe, devraient être finalisées au cours du premier trimestre 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)