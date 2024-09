Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Emeis : -7%, nouveau plancher historique à 7,00E information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 10:29









(CercleFinance.com) - Emeis vient d'inscrire un nouveau plancher historique à 7,00E, 10% en dessous de la dernière cible qui était 7,7E, soit une division par 2 du cours.

En cas de rebond, Emeis tenterait de renouer avec l'ex-plancher des 8,45E (du 22/08), puis 9,7E (ex-plancher du 5 au 14 août).





Valeurs associées EMEIS 7,24 EUR Euronext Paris -3,63%