Embraer signe un record de livraisons au 3e trimestre

L'avionneur brésilien affiche une progression de son activité et confirme ses objectifs de livraisons pour 2026.

Embraer annonce avoir livré 66 appareils au troisième trimestre 2026, un record pour cette période de l'année, en hausse de 6% sur un an et de 2% sur un trimestre. Sur les 9 premiers mois, les livraisons atteignent 175 unités, soit une progression de 14%.

L'aviation commerciale a livré 22 appareils, dont 11 E175 et 11 avions de la famille E2, soit une hausse de 10% sur un an. L'aviation d'affaires a livré 41 jets, un volume stable sur un an.

La branche Défense & Sécurité a livré 3 appareils, dont 1 KC-390 Millennium et 2 A-29 Super Tucano, contre 1 appareil un an auparavant.

Pour 2026, Embraer maintient ses prévisions de 80 à 85 livraisons dans l'aviation commerciale et de 160 à 170 dans l'aviation d'affaires, avec dans les 2 cas un point médian en hausse de 6% sur un an.

Le titre Embraer s'est apprécié de 9,3% depuis le début de l'année.