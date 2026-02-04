 Aller au contenu principal
Embraer renforce son partenariat avec l'armée de l'air hongroise autour du C-390
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:40

L'avionneur brésilien étend son soutien en Europe avec un nouveau contrat de services destiné à la flotte de transport militaire de la Hongrie, membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Embraer annonce la signature d'un contrat de services avec l'armée de l'air hongroise pour soutenir sa flotte de C-390 Millennium. Concrètement, l'accord portera sur la maintenance, le soutien logistique et l'assistance technique, en s'appuyant sur l'implantation européenne du groupe.

La Hongrie est le 2? opérateur du C-390 au sein de l'OTAN et a été, en novembre 2025, le premier pays à recevoir l'ensemble de ses appareils commandés, soit 2 unités.

Depuis son entrée en service fin 2024, le premier avion hongrois affiche un taux de disponibilité supérieur à 99%.

"Cet accord marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat avec l'armée de l'air hongroise", déclare Douglas Lobo, vice-président Support client et ventes après-marché chez Embraer Services & Support.

Les C-390 hongrois assureront des missions militaires et civiles variées, allant de l'évacuation médicale au transport de troupes.Ils sont les premiers au monde à être équipés d'une unité de soins intensifs modulaire de type roll-on/roll-off ,précise Embraer dans son communiqué.

Embraer a reculé de 1,5% hier à la Bourse de Sao Paulo mais affiche toujours une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.

