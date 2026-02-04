Embraer renforce son partenariat avec l'armée de l'air hongroise autour du C-390
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 10:40
Embraer annonce la signature d'un contrat de services avec l'armée de l'air hongroise pour soutenir sa flotte de C-390 Millennium. Concrètement, l'accord portera sur la maintenance, le soutien logistique et l'assistance technique, en s'appuyant sur l'implantation européenne du groupe.
La Hongrie est le 2? opérateur du C-390 au sein de l'OTAN et a été, en novembre 2025, le premier pays à recevoir l'ensemble de ses appareils commandés, soit 2 unités.
Depuis son entrée en service fin 2024, le premier avion hongrois affiche un taux de disponibilité supérieur à 99%.
"Cet accord marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat avec l'armée de l'air hongroise", déclare Douglas Lobo, vice-président Support client et ventes après-marché chez Embraer Services & Support.
Les C-390 hongrois assureront des missions militaires et civiles variées, allant de l'évacuation médicale au transport de troupes.Ils sont les premiers au monde à être équipés d'une unité de soins intensifs modulaire de type roll-on/roll-off ,précise Embraer dans son communiqué.
Embraer a reculé de 1,5% hier à la Bourse de Sao Paulo mais affiche toujours une progression de l'ordre de 8% depuis le début de l'année.
