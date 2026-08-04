Embraer remporte une commande colombienne portant sur deux avions de transport KC-390

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Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a annoncé mardi que la Colombie avait signé un contrat portant sur l'achat de deux avions KC-390 Millennium, alors que le président sortant Gustavo Petro cherche à moderniser la flotte militaire du pays. C'est Reuters qui avait été le premier à annoncer en mai qu'Embraer était en pourparlers avec la Colombie pour un contrat portant sur le KC-390. Cette annonce fait suite à un accord conclu en 2025 avec Saab SAABb.ST concernant des avions de chasse Gripen , qui devrait inclure une production au Brésil en partenariat avec Embraer.

* La Colombie est le premier pays d’Amérique latine, hormis le Brésil , et le 13e au monde à choisir le KC-390 Millennium d’Embraer, concurrent du C-130 Hercules de Lockheed Martin LMT.N .

* M. Petro avait critiqué les obstacles bureaucratiques qui entravaient ses projets de modernisation de la flotte après le crash d’un C-130 en mars .

* Les avions KC-390 de la Colombie seront dotés d’une connectivité leur permettant d’opérer aux côtés des chasseurs Gripen, a indiqué Embraer.

* Le contrat comprend également des équipements de mission, un ensemble intégré de services et d’assistance, ainsi qu’un programme de compensation répondant aux exigences réglementaires colombiennes.