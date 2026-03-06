Embraer prévoit une augmentation des livraisons d'avions et des recettes en 2026

(Plus de détails au fil du texte) par Gabriel Araujo

Le constructeur d'avions brésilien Embraer EMBJ3.SA prévoit d'augmenter ses livraisons d'avions jusqu'à 9,4% en 2026 par rapport à l'année précédente, atteignant jusqu'à 255 jets commerciaux et exécutifs, a-t-il déclaré vendredi.

Les perspectives de la société pour l'année situent les livraisons d'avions commerciaux entre 80 et 85 unités, contre 78 en 2025, tandis que les livraisons d'avions d'affaires sont estimées à 160 à 170, contre 155 l'année dernière.

Le troisième constructeur mondial d'avions après Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N a augmenté ses livraisons annuelles depuis 2021 en raison de la forte demande mondiale pour ses avions régionaux et ses jets d'affaires.

L 'augmentation des livraisons devrait également entraîner une hausse des revenus, qui devraient se situer entre 8,2 et 8,5 milliards de dollars cette année, après avoir atteint le chiffre record de 7,6 milliards de dollars en 2025, ce qui est supérieur à la limite supérieure des prévisions de 7,0-7,5 milliards de dollars.

Embraer, qui a dû faire face à des droits de douane de 10 % sur les exportations vers les États-Unis pendant une grande partie de l'année 2025, est désormais en mesure de bénéficier de l'imposition par l'administration Trump d'un régime commercial révisé qui a rétabli une politique de droits de douane nuls pour le secteur.

Au quatrième trimestre, la société brésilienne a fait état d'une baisse de 8,9 % de son bénéfice de base à 298,4 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires net en hausse de 15 % à 2,65 milliards de dollars. Les analystes interrogés par LSEG s'attendaient à ce que les chiffres atteignent 284,8 millions de dollars et 2,52 milliards de dollars, respectivement.