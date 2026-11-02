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Embraer : la Grèce commande 3 KC-390 et prend une option pour 3 autres appareils
information fournie par Zonebourse 02/11/2026 à 13:09

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Le constructeur aéronautique brésilien annonce la signature d'un contrat avec le ministère grec de la Défense portant sur l'acquisition de 3 avions militaires de transport KC-390 Millennium, assortie d'une option pour 3 appareils supplémentaires. L'accord a été conclu entre les gouvernements grec et portugais.

La première livraison à l'armée de l'air grecque est prévue en 2027. Ces appareils renforceront ses capacités de transport aérien et de ravitaillement en vol, ainsi que son interopérabilité avec les forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

La Grèce devient le 7e pays européen à sélectionner le KC-390 Millennium, après le Portugal, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la République tchèque et la Suède.

Cet avion multi-mission peut transporter jusqu'à 26 tonnes de charge utile et atteindre une vitesse de 470 noeuds. Il peut notamment assurer des missions de transport militaire, d'évacuation médicale, de recherche et sauvetage, ainsi que de lutte contre les incendies.

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