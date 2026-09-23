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Embraer indique que des rapports faisant état d'une instabilité du GPS concernent certains appareils, notamment les jets E2
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 05:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des données de Flightradar24 indiquant que les E2 d'Azul ont repris leurs vols, comme indiqué dans le dernier point)

par Gabriel Araujo

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer EMBJ3.SA a déclaré mardi avoir été informé de rapports faisant état d’une instabilité du système GPS affectant certains types d’appareils, notamment sa famille E2.

* Embraer a indiqué qu’il suivait de près la situation en coordination avec les exploitants et le fabricant de l’équipement, tout en fournissant une assistance technique à ses clients et en prenant les mesures nécessaires pour résoudre le problème.

* Bien que cet incident puisse avoir des répercussions sur les horaires des compagnies aériennes, il n’a aucune incidence sur la sécurité des vols, a ajouté le constructeur aéronautique dans un communiqué.

* “La flotte mondiale d’E2 est équipée de systèmes de navigation et de procédures permettant aux appareils de fonctionner même en cas d’instabilité du système GPS”, a déclaré Embraer.

* Honeywell Aerospace HON.O , dont les équipements sont installés sur les appareils concernés, a déclaré avoir pris connaissance d’un problème affectant les appareils à l’échelle mondiale et lié à la réception des signaux GPS, et que ses équipes “évaluaient activement la situation” afin d’en identifier la cause sous-jacente.

* La compagnie aérienne brésilienne Azul AZUL3.SA a indiqué dans un communiqué séparé que cette instabilité avait eu un impact sur l’exploitation de sa flotte d’E2.

* Azul a précisé qu’elle mettait en œuvre des mesures opérationnelles pouvant entraîner des ajustements de son réseau de lignes et des horaires de certains vols.

* Le service de suivi des vols Flightradar24 a indiqué mercredi que les appareils E2 d’Azul reprenaient leurs vols.

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