Embraer franchit une étape clé avec le premier C-390 sud-coréen
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 12:31
Embraer annonce que le premier avion de transport militaire C-390 Millennium destiné à l'armée de l'air de la République de Corée a atteint la phase finale de son assemblage. L'appareil va désormais entrer en campagne d'essais en vol de production, avant l'intégration des systèmes spécifiques requis par la Republic of Korea Air Force (ROKAF, armée de l'air sud-coréenne).
Cette étape marque une avancée significative du programme Large Transport Aircraft II (LTA-II), dans le cadre duquel la Corée du Sud a sélectionné le C-390, devenant le premier opérateur asiatique du Millennium.
Conçu comme un avion de transport militaire polyvalent, le C-390 peut emporter jusqu'à 26 tonnes de charge utile et remplir des missions de transport, d'évacuation médicale, de recherche et sauvetage ou d'opérations humanitaires.
L'appareil est interopérable au sein de l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) et adapté aux opérations de type Agile Combat Employment.Le C-390 a déjà été sélectionné par plusieurs forces aériennes à travers le monde, renforçant la montée en puissance industrielle et commerciale du programme.
