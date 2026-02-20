 Aller au contenu principal
Embraer explore les opportunités dans l'aluminium aéronautique en Inde avec Hindalco
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:20

Le constructeur brésilien renforce son ancrage industriel dans le pays en s'associant à un acteur local des matériaux.

Embraer annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hindalco Industries afin d'évaluer des opportunités dans la production d'aluminium de qualité aéronautique en Inde. Cette initiative vise à soutenir les projets industriels du groupe tout en s'inscrivant dans l'ambition "Make in India".

Le partenariat prévoit des travaux exploratoires pour identifier des capacités locales dans la fabrication de matières premières en aluminium destinées à l'aéronautique. "Cette action conjointe renforce notre volonté d'identifier des partenaires locaux pouvant devenir nos fournisseurs", déclare Roberto Chaves, vice-président exécutif Achats globaux et chaîne d'approvisionnement d'Embraer.

Le groupe brésilien étend progressivement sa présence en Inde, où il exploite une flotte de 47 appareils dans l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et la défense. Celle-ci comprend notamment 5 jets VIP opérés par le gouvernement indien et 3 appareils EMB 145 AEW "Netra" en service au sein de l'armée de l'air indienne.

