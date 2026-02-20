Embraer explore les opportunités dans l'aluminium aéronautique en Inde avec Hindalco
information fournie par Zonebourse 20/02/2026 à 15:20
Embraer annonce la signature d'un protocole d'accord avec Hindalco Industries afin d'évaluer des opportunités dans la production d'aluminium de qualité aéronautique en Inde. Cette initiative vise à soutenir les projets industriels du groupe tout en s'inscrivant dans l'ambition "Make in India".
Le partenariat prévoit des travaux exploratoires pour identifier des capacités locales dans la fabrication de matières premières en aluminium destinées à l'aéronautique. "Cette action conjointe renforce notre volonté d'identifier des partenaires locaux pouvant devenir nos fournisseurs", déclare Roberto Chaves, vice-président exécutif Achats globaux et chaîne d'approvisionnement d'Embraer.
Le groupe brésilien étend progressivement sa présence en Inde, où il exploite une flotte de 47 appareils dans l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires et la défense. Celle-ci comprend notamment 5 jets VIP opérés par le gouvernement indien et 3 appareils EMB 145 AEW "Netra" en service au sein de l'armée de l'air indienne.
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse vendredi, encaissant la publication simultanée des derniers chiffres de la croissance américaine et de l'indice d'inflation PCE, qui donnent l'image d'une économie américaine en moins bonne santé qu'escompté. Dans les premiers ... Lire la suite
-
Une marche samedi à Lyon en hommage au militant nationaliste Quentin Deranque, soutenue par l'ultradroite, a reçu vendredi l'aval des autorités, qui prévoient un dispositif de sécurité renforcé le long du trajet. Ce feu vert intervient au lendemain de la mise en ... Lire la suite
-
(Au §2, bien lire "millions d'euros" (pas "milliards") Aston Martin va vendre ses droits pour l'utilisation de son nom sur l'écurie Aston Martin F1 Team pour 50 millions de livres sterling (57,20 millions d'euros) afin de renforcer ses finances après une année ... Lire la suite
-
Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté légèrement au-dessus des attentes sur un an en décembre, montrent les données publiées vendredi par le département du Commerce. L'indice des prix de la consommation personnelle (PCE) a accéléré de 2,9% ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer