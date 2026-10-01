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Embraer et Mahindra retiennent Nagpur pour un possible assemblage du C-390
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 18:38

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Embraer et Mahindra ont choisi Nagpur, dans l'Etat du Maharashtra, comme site potentiel d'une ligne d'assemblage final du C-390 Millennium en Inde. Le projet reste conditionné à la sélection de cet avion dans le cadre du programme d'avion de transport moyen de l'armée de l'air indienne. Les deux partenaires travaillent avec les autorités locales sur les infrastructures nécessaires à une éventuelle implantation industrielle.

L'usine assurerait l'assemblage des appareils, l'intégration des systèmes et l'ingénierie de production, avec l'objectif de développer parallèlement une chaîne d'approvisionnement locale. En cas d'attribution du programme, Embraer et Mahindra prévoient d'intégrer progressivement des entreprises aérospatiales indiennes à l'écosystème du C-390. Les deux groupes sont partenaires depuis 2025 pour développer les perspectives de production de l'appareil en Inde.

Embraer considère l'Inde comme un marché stratégique pour accélérer le développement international du C-390 Millennium, alors que le pays devrait commander entre 60 et 80 avions. L'appareil du constructeur brésilien compte parmi les principaux concurrents du C-130 Hercules de Lockheed Martin pour répondre aux futurs besoins indiens en matière de transport militaire.

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