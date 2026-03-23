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Embraer décroche une commande majeure de Finnair
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 17:29

Le transporteur finlandais mise sur le renouvellement de sa flotte court-courrier pour soutenir sa croissance et améliorer son efficacité opérationnelle.

Embraer annonce la signature d'un accord avec Finnair portant sur jusqu'à 46 appareils E195-E2, dont 18 commandes fermes, 16 options et 12 droits d'achat. Ces avions remplaceront les appareils plus anciens de la compagnie et s'inscrivent dans sa stratégie de croissance rentable.

Choisi pour son efficacité et son confort, le modèle affiche une consommation de carburant jusqu'à 35% inférieure à celle des E190 de génération précédente exploités par Finnair, tout en réduisant les émissions de CO2.

La compagnie met en avant un investissement stratégique visant à renforcer son réseau européen, améliorer sa compétitivité et atteindre ses objectifs climatiques.

Les livraisons des appareils, configurés avec 134 sièges, débuteront au second semestre 2027. La commande sera intégrée au carnet de commandes d'Embraer au 1er trimestre 2026.

Le titre Finnair gagne 2% tandis que Embraer progresse de 6,5%.

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