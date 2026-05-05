Embecta atteint son plus bas niveau historique après avoir revu ses prévisions à la baisse et lancé une procédure d'examen

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5 mai - ** L'action Embecta Corp EMBC.O chutede 50,5 % pour atteindre unplus bas historique à 4 ,75 $, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée

** Le fabricant de dispositifs médicaux revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison de la faiblesse de ses activités aux États-Unis et de l'acquisition imminente d'Owen Mumford

** Il table sur un chiffre d'affaires de 1,02 à 1 ,04 milliard de dollars pour 2026,contre une prévision antérieure de 1,07 à 1 ,09 milliard de dollars

** Il table sur un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 1,55 et 1,75 dollar, en deçà de la fourchette précédente de 2,80 à 3 dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 221,8 millions de dollars,est inférieur àl'estimation moyenne des analystes de 235,57 millions de dollars; le bénéfice par action ajusté, à 27 cents, est inférieur àl'estimation de 42 cents - données compilées par LSEG

** Le directeur général Devdatt Kurdikar indique que la révision à la baisse des perspectives repose sur l'hypothèse que les facteurs ayant affecté l'activité aux États-Unis au cours du deuxième trimestre se maintiendront jusqu'à la fin de l'année

** Il ajoute qu'un examen de la structure des coûts et de l'empreinte organisationnelle de la société a été lancé, et prévoit de communiquer les conclusions et les mesures qui en découleront aux investisseurs une foisle processus achevé

** À la clôture d'hier, l'action a perdu 22 % depuis le début de l'année