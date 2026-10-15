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Emanuele Moneghini prend les rênes de l'audit chez Generali
information fournie par Zonebourse 15/10/2026 à 15:20

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La compagnie d'assurance italienne Generali annonce la nomination d'Emanuele Moneghini au poste de directeur de l'audit du groupe (group chief audit officer), avec prise d'effet au 1er octobre 2026.

Dans le cadre de ses fonctions, Emanuele Moneghini est responsable de l'audit du groupe ainsi que de la coordination des fonctions d'audit interne, avec pour objectif d'évaluer l'adéquation et l'efficacité du système de contrôle interne et des autres composantes du dispositif de gouvernance.

Emanuele Moneghini a rejoint Generali en 2005, où il a occupé différentes fonctions assorties de responsabilités croissantes. En 2021, il a pris les fonctions de group head of GHO & thematic audit, avec la responsabilité des activités d'audit portant sur les domaines opérationnels, financiers et de gouvernance au sein du siège du groupe.

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