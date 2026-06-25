Elon Musk sommé de témoigner dans des affaires de « loterie électorale » ; l'une des actions en justice pourrait être recadrée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Une juge fédérale a ordonné à Elon Musk de témoigner sous serment dans le cadre de deux recours collectifs l’accusant d’avoir trompé les électeurs des États clés avant l’élection de 2024 en promettant de distribuer 1 million de dollars par jour.

Dans une décision rendue jeudi, la juge fédérale Susan Hightower, à Austin (Texas), a également recommandé que Musk et son comité d’action politique, America PAC, répondent à l’accusation, formulée dans l’un des recours, d’avoir incité les électeurs à fournir des informations d’identification personnelles dans le cadre de cette distribution de cadeaux. Elle a estimé qu’une action en justice pour rupture de contrat liée à cette affaire devait être rejetée.

Les avocats de Musk n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des plaignants dans les deux procès n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires ou n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

LES PLAIGNANTS AFFIRMENT QUE LES GAGNANTS DU MILLION DE DOLLARS N'ONT PAS ÉTÉ CHOISIS AU HASARD Les plaignantes respectives, Joy Harvick et Jacqueline McAferty, toutes deux originaires d’Arizona, ont déclaré que Musk et America PAC avaient induit en erreur les électeurs dans sept États clés en les incitant à signer sa pétition en faveur de la Constitution américaine, en leur promettant que les bénéficiaires du million de dollars seraient choisis « au hasard », comme lors d’une loterie. Elles ont affirmé que les électeurs n’avaient aucune chance réelle de gagner et, citant un avocat de Musk, ont déclaré que les 18 gagnants avaient été choisis parce qu’ils pourraient être de bons porte-parole pour America PAC. Musk a fondé l’America PAC afin de soutenir la campagne présidentielle victorieuse de 2024 du républicain Donald Trump , et a annoncé ce tirage au sort lors d’une réunion publique en Pennsylvanie au mois d’octobre de la même année.

Il est également l’homme le plus riche du monde, dont les entreprises comprennent le constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O et la société de fusées et de satellites SpaceX

SPCX.O .

LA JUGE ESTIME QU'IL N'EST PAS CLAIR SI MUSK A PARLÉ DE MANIÈRE IMPRUDENTE

En recommandant que la plainte pour fraude déposée par McAferty soit maintenue, la juge Hightower a estimé qu’il restait à déterminer si Musk avait agi de manière imprudente en déclarant que les versements seraient effectués « au hasard ».

La juge a cité le directeur d’America PAC, Christopher Young, qui avait déclaré lors d’une déposition en février 2026 qu’il avait été « surpris » par le choix des mots de Musk.

« Ce n’était pas ainsi que nous avions — vous savez, avec l’aide de conseillers juridiques et après consultation — discuté du programme et de son fonctionnement », a déclaré M. Young.

Le juge fédéral de district Robert Pitman, à Austin, examinera les recommandations de Mme Hightower.

Musk et America PAC souhaitent également que l’affaire Harvick soit classée sans suite. Pitman statuera lui-même sur leur requête.