Elon Musk revient à la barre des témoins dans le procès sur l'avenir d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dans son témoignage, Musk critique la réorientation d'OpenAI vers un modèle à but lucratif

* OpenAI affirme que Musk cherche à contrôler l'entreprise et ne se soucie pas de la sécurité

* Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts et souhaite qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif

(Refonte avec la reprise du témoignage de Musk dans le titre et les paragraphes 1 et 2) par Deepa Seetharaman et Max A. Cherney

Elon Musk est revenu à la barre des témoins mercredi dans le cadre d'un procès à enjeux élevés concernant une action en justice qu'il a intentée contre OpenAI, alléguant que l'entreprise a abandonné sa mission d'être un gardien responsable de l'IA pour l'humanité au profit de la recherche du profit.

Le témoignage de l'homme le plus riche du monde a repris avec de nouvelles questions posées par son avocat personnel, Steven Molo. Il devrait ensuite être contre-interrogé par un avocat d'OpenAI, qui a fait valoir que Musk était motivé par une obsession de contrôler l'entreprise.

Mardi, Musk a vivement critiqué la décision prise en 2019 par le cofondateur et directeur général de l'organisation à but non lucratif OpenAI, Sam Altman, et son président, Greg Brockman, de créer une entité à but lucratif.

« Si nous acceptons qu'on pille une organisation caritative, tout le fondement du don caritatif en Amérique sera détruit », a déclaré Musk devant un jury de neuf personnes devant le tribunal fédéral d'Oakland, en Californie.

OpenAI a déclaré avoir créé une entité à but lucratif afin de pouvoir acheter de la puissance de calcul et rémunérer des scientifiques de haut niveau.

LE JUGE RÉPRIMANDE ELON MUSK POUR SES PUBLICATIONS SUR X

Le procès met en évidence la profondeur de la rupture entre Musk et Altman. Ces deux icônes de la Silicon Valley s’étaient autrefois associés pour développer la technologie de l’IA, un pilier de la croissance de l’économie américaine qui alimente également l’inquiétude concernant les pertes d’emplois.

Le duo a cofondé OpenAI en 2015 afin de créer un gardien bienveillant de cette technologie et de repousser des concurrents tels que Google, filiale d'Alphabet Inc GOOGL.O . Musk, directeur général de Tesla TSLA.O et de SpaceX, a quitté OpenAI en 2018 après y avoir investi 38 millions de dollars. Microsoft MSFT.O , également partie défenderesse, a investi 10 milliards de dollars dans OpenAI en 2023.

Les avocats d'OpenAI et des autres défendeurs ont fait valoir que Musk cherchait à renforcer sa propre entreprise d'IA, xAI (une filiale de SpaceX), qui est à la traîne par rapport à OpenAI en termes d'adoption par les utilisateurs. Ils ont également déclaré que la sécurité de l'IA n'était pas une priorité pour Musk lorsqu'il travaillait au sein de l'entreprise et qu'il traitait les employés qui s'y consacraient de "crétins".

Avant que les jurés ne prennent place mardi, la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a réprimandé Musk après que les avocats d'OpenAI se sont plaints de publications sur X dans lesquelles Musk attaquait Altman en le qualifiant de "Scam Altman". Musk, connu pour ses commentaires publics effrontés, a accepté de réduire au minimum son activité sur les réseaux sociaux, tout comme Altman.

MUSK RÉCLAME 150 MILLIARDS DE DOLLARS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS Ce procès intervient alors qu’OpenAI se prépare à une éventuelle introduction en bourse qui pourrait la valoriser à 1 000 milliards de dollars, selon Reuters. L’entreprise fait également face à une concurrence croissante de la part de concurrents tels qu’Anthropic, tandis qu’un article du Wall Street Journal indiquant qu’OpenAI n’avait pas atteint certains objectifs de performance internes a pesé mardi sur l’indice Nasdaq Composite, fortement orienté vers les technologies.

Musk réclame 150 milliards de dollars de dommages-intérêts à OpenAI et Microsoft, toute somme accordée devant être versée à la branche caritative d'OpenAI. Il souhaite également qu'OpenAI redevienne une organisation à but non lucratif, avec la destitution d'Altman et de Brockman de leurs fonctions de dirigeants et le retrait d'Altman du conseil d'administration.

Ses griefs incluent la violation d'une fiducie caritative et l'enrichissement sans cause.

OpenAI est actuellement structurée en société d'intérêt public, dans laquelle l'organisation à but non lucratif et d'autres investisseurs, dont Microsoft, détiennent des participations.