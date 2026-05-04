Elon Musk règle le litige avec la SEC concernant les informations divulguées sur Twitter ; son trust devra s'acquitter d'une amende de 1,5 million de dollars

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Elon Musk et la Commission américaine des opérations boursières (SEC) ont conclu un accord à l'amiable concernant la plainte civile déposée par l'organisme de réglementation, qui reprochait à l'homme le plus riche du monde d'avoir attendu trop longtemps en 2022 avant de divulguer ses premiers achats d'actions de Twitter, désormais connu sous le nom de X.

L'accord prévoit que l'Elon Musk Revocable Trust verse une amende civile de 1,5 million de dollars, sans reconnaître aucune faute. Il a été rendu public lundi devant le tribunal fédéral de Washington, D.C.