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Elon Musk prépare un rapprochement géant entre Tesla et SpaceX
information fournie par AOF 21/10/2026 à 08:38

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(Zonebourse.com) - Après avoir envoyé une voiture dans l'espace, Elon Musk envisage désormais de rapprocher Tesla et SpaceX. Une fusion entre les deux géants américains pourrait donner naissance à un acteur majeur de l'intelligence artificielle, de la robotique et du spatial. Mais avant de concrétiser ce mariage, l'entrepreneur devra convaincre les actionnaires.

Les sixième (SpaceX) et neuvième (Tesla) plus grandes capitalisations boursières américaines envisageraient actuellement un rapprochement. Après avoir présenté ses ambitions en matière de voiture volante avec Tesla et propulsé SpaceX vers des résultats vertigineux, Elon Musk pousse encore un peu plus loin un scénario digne de la science-fiction.

L'idée n'a pourtant rien d'illogique. Plus de vingt ans après avoir fondé SpaceX en 2002 et être entré au capital de Tesla en 2004, le milliardaire américain pourrait réunir deux entreprises dont les activités sont de plus en plus complémentaires.

"Je pense que ce serait une bonne idée, en effet"

Lors de la conférence qui a suivi la publication des résultats de SpaceX, Elon Musk a évoqué publiquement la possibilité de réunir les deux géants américains au sein d'une même structure. Tesla et SpaceX auraient ainsi mis en place des comités indépendants chargés d'étudier les modalités de l'opération et les bénéfices potentiels d'une coopération, notamment dans le développement de logiciels de superintelligence. Elon Musk a précisé par ailleurs qu'il ne participe pas directement aux négociations afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

Derrière ce rapprochement, se dessine une ambition : devenir un acteur incontournable sur le marché de l'intelligence artificielle. Une fusion ne signifierait évidemment pas que SpaceX se mettrait à fabriquer des voitures. Elle permettrait surtout aux deux entreprises de mutualiser leurs ressources et leurs technologies.

Logiciels, semi-conducteurs, puissance de calcul, connectivité ou encore robotique : les synergies potentielles sont nombreuses. L'objectif serait de combiner les capacités industrielles et technologiques des deux groupes pour accélérer leur développement.

L'importance prise par l'IA dans cette stratégie se refléterait déjà dans les revenus de SpaceX. Selon les chiffres avancés, la superintelligence représenterait 52% de son chiffre d'affaires trimestriel, contre 36% pour la connectivité et seulement 12% pour les opérations spatiales.

Les actionnaires, principaux obstacles à la fusion

Malgré son enthousiasme, Elon Musk se garde de présenter cette fusion comme acquise. Le principal obstacle reste l'approbation des actionnaires, indispensable pour mener l'opération à son terme. Le dossier pourrait notamment se révéler délicat du côté de Tesla, où le projet devrait recueillir le soutien d'une majorité représentant 50% des voix attachées à l'ensemble des actions, et non simplement celui de quelques grands investisseurs.

Sur le plan réglementaire, la taille des deux entreprises ne constituerait pas nécessairement un obstacle insurmontable. A ce stade, ni le Department of Justice (DOJ) ni la Federal Trade Commission (FTC) ne se sont publiquement prononcés sur les éventuelles conséquences concurrentielles d'un tel rapprochement.

La seule création d'un groupe gigantesque ne suffirait pas à justifier un refus. Les autorités devraient notamment établir que l'opération risque de porter atteinte à la concurrence, par exemple en favorisant des pratiques anticoncurrentielles ou des distorsions importantes des prix. Pour l'heure, aucun obstacle de cette nature n'a été officiellement identifié.

Un scénario qui ne surprend pas grand monde

L'hypothèse d'un rapprochement entre les deux structures est dans l'air du temps depuis plusieurs mois. Pour certains observateurs, ce rapprochement est même presque inévitable. C'est notamment le cas de Gene Munster, qui estime que les activités des deux entreprises convergent naturellement. Sur X, l'analyste résume sa conviction : "En abordant ce dossier, j'aurais dit qu'il y avait 90% de chances que quelque chose se produise au cours des deux prochaines années. Je pense que cette probabilité est désormais de 95%."

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 08:38:00.

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