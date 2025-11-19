Elon Musk participe au dîner de Trump avec le prince héritier saoudien

(Ajoute des détails et un contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Elon Musk a participé à un dîner avec le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche mardi, la deuxième apparition publique conjointe depuis une querelle publique amère plus tôt cette année.

La participation de Musk pourrait être un signe de réconciliation dans une relation turbulente entre le directeur général de Tesla TSLA.O et le président américain.

Musk a soutenu et financé l'élection de Trump l'année dernière et est devenu un proche conseiller de son administration au début de l'année, dirigeant le Department of Government Efficiency (DOGE) et supervisant les réductions de fonds et d'emplois au niveau fédéral.

Mais les deux hommes se sont rapidement brouillés . L'homme d'affaires milliardaire a utilisé les médias sociaux pour attaquer le vaste projet de loi de Trump sur les impôts et les dépenses, le qualifiant d'imprudent sur le plan fiscal, et a déclaré qu'il avait l'intention de créer un nouveau parti politique. Trump a répliqué en menaçant de supprimer les milliards de dollars de subventions que les entreprises de Musk reçoivent du gouvernement fédéral.

Selon les analystes, cette querelle, ainsi que la rhétorique politique d'extrême droite de Musk, ont nui à l'image de marque, aux ventes et au cours de l'action de Tesla.

Depuis, Musk et Trump se sont rarement retrouvés en public. Musk a été vu pour la dernière fois en train de serrer la main de Trump lors d'une cérémonie en l'honneur du militant conservateur Charlie Kirk en septembre.

Trump accueille le dirigeant saoudien de facto alors que ce dernier cherche à réhabiliter son image mondiale et à approfondir ses liens avec Washington. La star portugaise du football Cristiano Ronaldo et le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, ont également participé au dîner.