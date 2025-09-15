Elon Musk a racheté pour un milliard d'actions Tesla, le titre grimpe
Ces rachats ont été directement effectués sur le marché en date du jeudi 12 septembre, précise le document consultable sur le site de l'autorité boursière.
Suite à ces informations, le cours de Bourse de Tesla bondissait de 6,5% lundi matin à New York pour repasser au-dessus du seuil de 400 dollars, une première depuis le mois de janvier.
Du point de vue des investisseurs, la décision d'Elon Musk de se renforcer au capital illustre son engagement auprès du constructeur de véhicules électriques, dix jours à peine après la présentation d'un plan de rémunération qui pourrait lui permettre de toucher 1.000 milliards de dollars.
Selon Dan Ives, analyste chez Wedbush, ces développements interviennent au moment où Tesla et Musk s'apprêtent à attaquer un chapitre 'crucial' de l'histoire de l'entreprise, marqué par la révolution de l'IA et l'essor des 'robotaxis'.
'Les investisseurs commencent à relativiser les soucis liés à la demande sur le court terme et à prendre conscience que Tesla se trouve en pole position pour dominer le marché des véhicules autonomes, avec des Robotaxis qui pourraient être déployés dans 30 à 35 villes américaines d'ici un an', rappelle le professionnel.
'Nous sommes aussi d'avis que le nouveau package proposé à Musk a permis de rassurer les investisseurs: ça garantit qu'il restera au poste de directeur général au moins jusqu'en 2030', poursuit Wedbush.
'Et vu que Musk reste l'atout numéro un de Tesla, le conseil d'administration a clairement fait le bon choix', conclut-il.
Le titre Tesla accuse encore un repli de l'ordre de 2% depuis le début de l'année.
