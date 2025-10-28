 Aller au contenu principal
Elogen, filiale de GTT, retenue pour un projet d'hydrogène vert en Slovaquie
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 18:19

Elogen, filiale du groupe GTT , annonce que sa technologie d'électrolyseur à membrane a été retenue par RoyalStav pour un projet d'hydrogène renouvelable mené par Veolia Energia Slovensko, filiale du groupe Veolia en Slovaquie.

L'entreprise concevra et fabriquera un électrolyseur PEM (Proton Exchange Membrane) d'une capacité de 1 MW, dont la mise en service est prévue en 2026.

Le projet, situé près de Ziar nad Hronom, vise à injecter de l'hydrogène vert dans une centrale de cogénération afin de réduire la consommation de gaz naturel et les émissions carbone. L'excédent d'hydrogène servira également au transport via une station de ravitaillement.

Eric Minaux, directeur général d'Elogen, souligne que cette initiative 'illustre concrètement la contribution d'Elogen à la décarbonation industrielle'.

Valeurs associées

GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
167,7000 EUR Euronext Paris +0,12%
