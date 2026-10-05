Ellison reconduit Thompson à la tête de CNN et dévoile l'équipe de direction de Skydance

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(Ajout d'un commentaire d'expert au paragraphe 8)

par Anzar Mehraj et Harshita Mary Varghese

Mark Thompson, directeur général de CNN, conservera ses fonctions de direction au sein de la chaîne d'information sous l'égide de Skydance, dirigée par David Ellison, la société qui verra le jour mardi à la suite de la fusion, d'un montant de 110 milliards de dollars, entre Paramount PSKY.O et Warner Bros Discovery WBD.O .

Son homologue chez CBS News, Bari Weiss, conservera également son poste et tous deux rendront compte au directeur général Ellison et au co-directeur général nouvellement nommé, Ynon Kreiz, a indiqué Paramount lundi.

Cette structure hiérarchique distincte dissipe les craintes selon lesquelles Bari Weiss, qui a pris la tête de CBS News en 2025, exercerait un contrôle accru sur l’ensemble des activités d’information de Skydance.

Son mandat a été marqué par des changements importants , notamment des licenciements, la fermeture de CBS News Radio et un remaniement au sein de l’émission "60 Minutes", qui a entraîné le départ de plusieurs journalistes chevronnés.

Ellison et Thompson avaient mené des discussions ces dernières semaines au sujet d’un nouveau contrat qui permettrait au président et au rédacteur en chef de CNN de conserver leurs fonctions, mais ils n’étaient pas parvenus à s’entendre sur les modalités, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant une source.

Lundi, Thompson a déclaré au personnel de CNN qu’il dirigerait la chaîne "avec les mêmes responsabilités et prérogatives" que jusqu’à présent, mais les détails concernant le fonctionnement de CNN au sein de la nouvelle société restent à finaliser, selon une note interne consultée par Reuters.

Dans cette note, M. Thompson a déclaré avoir "une réelle confiance" dans le fait que la nouvelle direction "soutiendrait pleinement le principe et la pratique d’un journalisme indépendant, dont CNN a toujours été le porte-drapeau".

Bien que les changements à plus long terme restent encore en suspens, "cette décision envoie un message fort au personnel et au public: l’héritage, la marque et l’engagement de CNN en faveur de la couverture de l’actualité restent sa mission", a déclaré Frank Sesno, professeur à la School of Media and Public Affairs de l’université George Washington.

Ellison avait accepté de mettre en place un conseil d’indépendance éditoriale chargé de superviser CNN et CBS News dans le cadre d’un accord à l’amiable conclu avec une coalition de 12 États américains et un syndicat de scénaristes hollywoodiens. Mais les journalistes et les experts des médiasrestent sceptiques quant à ce conseil composé de cinq membres et au niveau d’autorité dont il disposera concrètement.

Les membres seront nommés et rémunérés par Skydance, mais l’accord ne confère pas explicitement au comité des pouvoirs d’enquête et ne précise pas si ses décisions auront un caractère contraignant.

Ces dernières nominations interviennent alors que les deux entreprises subissent des pressions sur leurs activités télévisuelles traditionnelles, l’audience et la publicité se déplaçant des chaînes linéaires vers le streaming.

Parmi les autres nominations à des postes de direction, Andy Gordon, directeur des opérations de Paramount, a été nommé président de Skydance, tandis que le directeur financier Dennis Cinelli conservera ses fonctions.

Casey Bloys, directeur de HBO, deviendra directeur des contenus de la branche "direct-to-consumer" de Skydance, tandis que George Cheeks codirigera la nouvelle division télévision de Skydance.