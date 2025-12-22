Ellison offre une garantie de 40,4 milliards de dollars pour renforcer l'offre de Paramount sur Warner Bros

L'offre de Paramount reste inchangée à 30 dollars par action

Augmentation de l'indemnité de résiliation inversée à 5,8 milliards de dollars

Ellison ne révoquera pas la fiducie familiale pendant la transaction

Le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, apportera une garantie personnelle de 40,4 milliards de dollars de financement en actions pour soutenir l'offre de Paramount Skydance de 108,4 milliards de dollars en numéraire pour Warner Bros Discovery, selon un document réglementaire publié lundi.

Cette garantie vise à lever les doutes du conseil d'administration de Warner Bros sur le financement de l'opération par Paramount et sur l'absence de soutien total de la famille Ellison, ce qui avait conduit la société à préférer un accord en numéraire et en actions avec Netflix NFLX.O .

Paramount a déclaré que les conditions modifiées ne changent pas l'offre de 30 dollars par action en numéraire. Les actions de Warner Bros ont augmenté de près de 4 % dans les échanges de pré-marché, tandis que celles de Paramount Skydance ont augmenté d'environ 3 %.

Warner Bros et Netflix n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La guerre des enchères pour les actifs les plus prisés d'Hollywood ne semble pas près de s'arrêter, car le vainqueur bénéficiera d'un avantage considérable dans les guerres de streaming en verrouillant une vaste bibliothèque de contenus qui a longtemps été la cible d'accords majeurs.

"Paramount reste dans une position précaire et fait un dernier effort pour éviter d'être laissé dans l'ombre", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight. "L'offre améliorée est un pas dans la bonne direction, mais il est peu probable qu'elle soit suffisante."

Dans le cadre des conditions révisées, Larry Ellison a également accepté de ne pas révoquer la fiducie familiale ou de ne pas transférer ses actifs pendant la durée de la transaction, a montré le document.

Paramount a déclaré qu'elle avait augmenté son indemnité de résiliation inversée réglementaire de 5 milliards de dollars à 5,8 milliards de dollars pour s'aligner sur la transaction concurrente et qu'elle avait prolongé la date d'expiration de son offre publique d'achat jusqu'au 21 janvier 2026.

L'offre fait suite à la demande de Warner Bros à ses actionnaires de rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount pour l'ensemble de la société, y compris les actifs de télévision par câble, en raison de doutes sur son financement et de l'absence de garantie totale de la part de la famille Ellison.

Mais les investisseurs de Warner Bros, dont le cinquième actionnaire le plus important, Harris Associates , ont déclaré qu'ils seraient ouverts à des offres révisées de la part de Paramount si celle-ci présentait une offre supérieure et réglait les problèmes liés aux conditions de l'accord. L'EXAMEN RÉGLEMENTAIRE Pour l'un ou l'autre des candidats, l'obtention du soutien des actionnaires n'est que le premier obstacle, car les deux opérations seraient soumises à un examen approfondi de la concurrence aux États-Unis et en Europe.

Les législateurs des deux partis ont exprimé leurs inquiétudes quant à la consolidation du secteur des médias, et le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait l'intention de se prononcer sur les transactions.

Un rapprochement entre Paramount et Warner Bros donnerait naissance à un studio plus grand que le leader du secteur, Disney, et combinerait deux grands opérateurs de télévision, ce qui, selon certains sénateurs démocrates, donnerait à une seule entreprise le contrôle de "presque tout ce que les Américains regardent à la télévision".

Un rapprochement entre Netflix et Warner Bros consoliderait la domination de Netflix dans le domaine de la diffusion en continu, en créant un groupe comptant 428 millions d'abonnés. Netflix a déclaré qu'il honorerait les engagements de Warner Bros en matière de cinéma et a affirmé que l'accord profiterait aux consommateurs en réduisant les coûts grâce à des offres groupées.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a déclaré qu'il était convaincu que l'accord serait approuvé par les autorités de régulation et qu'il permettrait d'éviter les suppressions d'emplois dans un secteur déjà confronté à des recettes inégales au box-office.