elliquence et Implanet signent un partenariat exclusif pour la distribution aux États-Unis du scalpel ultrasonique Olea sur le marché de la chirurgie endoscopique du rachis

o elliquence et Implanet exposeront au NASS à Chicago, du 25 au 28 septembre 2024 (Stand elliquence LLC #2419 / Stand Implanet #2412)



New York, Bordeaux, Cambridge, le 25 septembre 2024 - 18h00 CEST : elliquence LLC, société spécialisée dans les technologies chirurgicales mini-invasives avancées, et Implanet (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique et dans la distribution de matériel médical technologique, annoncent conjointement un accord stratégique pour la distribution sur le marché américain du scalpel osseux ultrasonique d’Implanet, Olea, dans la chirurgie endoscopique du rachis. Cette annonce intervient à l’occasion du Congrès annuel de la North American Spine Society (NASS), où les deux sociétés présentent leurs dernières technologies.



