Elliott renforce sa participation dans Deutsche Telekom, selon une source

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(Modification de la source dans le titre et le paragraphe 1)

Elliott Investment Management a pris une participation dans Deutsche Telekom DTEGn.DE , a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Le montant exact de la participation de cet investisseur activiste dans l'opérateur de télécommunications allemand n'a pas pu être déterminé.

Bloomberg News, qui a été le premier à relayer cette information plus tôt dans la journée de mercredi, a indiqué qu'Elliott avait suggéré à Deutsche Telekom d'abandonner un éventuel projet de fusion avec T-Mobile US TMUS.O et d'envisager d'autres moyens de créer de la valeur pour ses actionnaires, notamment par le biais de rachats d'actions à plus grande échelle.

T-Mobile, la filiale américaine de Deutsche Telekom, n’a pas répondu à la demande de commentaires de Reuters. Elliott et l’entreprise allemande n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Reuters avait rapporté en avril que Deutsche Telekom étudiait un accord visant à fusionner avec T-Mobile US afin de créer un géant transatlantique des télécommunications, dans le cadre de ce qui serait la plus grande fusion jamais réalisée entre des sociétés cotées en bourse.

Deutsche Telekom détient environ 54 % du capital de T-Mobile, qui constitue sa principale source de bénéfices.

Cependant, Semafor a rapporté en juillet que les dirigeants américains de T-Mobile avaient fait savoir à Deutsche Telekom qu’ils ne soutenaient plus une fusion en raison des inquiétudes des actionnaires et d’éventuelles préoccupations réglementaires.

Deutsche Telekom, l’un des plus grands groupes de télécommunications d’Europe, avec plus de 273 millions de clients mobiles, affiche une capitalisation boursièred’environ 157 milliardsde dollars , inférieure à celle de T-Mobile (200 milliards de dollars).

Un accord aurait donné naissance au plus grand opérateur mobile au monde en termes de valeur boursière, devançant China Mobile 600941.SS .

Les liens entre Deutsche Telekom et T-Mobile remontent à environ 25 ans, la participation du groupe allemand ayant fluctué au cours de cette période, bien qu’il ait renforcé son emprise depuis 2020.

Le directeur général de l’opérateur allemand, Timotheus Hoettges, avait déclaré aux investisseurs en février que la société étudiait les moyens d’augmenter sa participation dans T-Mobile US.