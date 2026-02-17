Elliott prend une participation de plus de 10 % dans Norwegian Cruise et demande un changement de conseil d'administration

Elliott critique le conseil d'administration de Norwegian et cherche de nouveaux administrateurs

L'investisseur réclame un nouveau plan d'entreprise pour rétablir la discipline en matière de coûts

Les actions de Norwegian bondissent d'environ 10 %

Elliott Management a annoncé mardi avoir acquis une participation de plus de 10% dans Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , alors que l'investisseur activiste fait pression pour que des changements soient apportés au conseil d'administration et à la direction de la société afin d'aider à redresser l'opérateur de croisières.

Les actions de la société étaient en hausse d'environ 10 % dans la matinée. L'action a chuté de plus de 13 % l'année dernière.

La société basée à Miami, en Floride, a dû faire face à des pressions sur les coûts, à une forte concurrence et à une faible demande pour ses voyages en mer, alors que ses rivaux, Royal Caribbean RCL.N et Carnival Corp CCL.N , ont réussi à enregistrer des gains consécutifs.

Cette participation fait d'Elliott l'un des principaux investisseurs de la société, avec Capital International Investors et The Vanguard Group, selon les données compilées par LSEG.

Elliott a déclaré que le conseil d'administration actuel n'avait pas assumé ses responsabilités fondamentales et a critiqué le choix de la direction au cours de la dernière décennie, y compris la nomination la semaine dernière de l'ancien patron de Subway Restaurants, John Chidsey, au poste de directeur général.

L'investisseur activiste a donc cherché de nouveaux administrateurs indépendants possédant une expertise sectorielle et opérationnelle pertinente.

"Elliott a approché l'ancien président et chef des opérations de Royal Caribbean, Adam Goldstein, en tant que candidat potentiel au conseil d'administration", ont déclaré des sources familières avec le dossier, ajoutant que l'investisseur souhaite une approche plus disciplinée du marketing et de l'amélioration de l'itinéraire.

La date limite de nomination est le 13 mars, ont ajouté les sources.

L'investisseur activiste a également insisté sur un nouveau plan d'affaires qui exploite les opportunités de revenus disponibles et rétablit la discipline en matière de coûts chez Norwegian, selon une présentation et une lettre envoyées à la société.

"Nous nous engageons à créer une valeur durable à long terme, sous la direction de notre directeur général récemment nommé, John Chidsey", a déclaré un porte-parole de Norwegian Cruise Line Holdings dans un communiqué.

Elliott a déclaré qu'il espérait parvenir à une résolution constructive avec Norwegian, tout en notant qu'il était prêt à présenter son cas directement aux actionnaires. Il estime que ces actions pourraient permettre à l'action d'atteindre 56 dollars, soit 159 % de plus que les niveaux actuels.

"Nous pensons que le plus grand défi pour un activiste ou le nouveau directeur général est celui d'une "solution rapide", car de nombreux problèmes qui ont affecté NCLH ne peuvent pas être corrigés du jour au lendemain et sont le résultat de plusieurs années de planification", a déclaré Patrick Scholes, analyste chez Truist Securities.