Elliott prend une participation de 10 % dans Norwegian Cruise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'investisseur activiste Elliott Management a annoncé mardi qu'il avait acquis une participation de 10% dans Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , alors qu'il fait pression pour que des changements soient apportés afin de redresser l'opérateur de croisières.
