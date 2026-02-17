 Aller au contenu principal
Elliott prend une participation de 10 % dans Norwegian Cruise
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 15:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Elliott Management a annoncé mardi qu'il avait acquis une participation de 10% dans Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N , alors qu'il fait pression pour que des changements soient apportés afin de redresser l'opérateur de croisières.

Valeurs associées

NORW CRS LINE
21,510 USD NYSE 0,00%
