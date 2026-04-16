Elliott prend une participation dans l'entreprise japonaise Daikin et demande une révision de son portefeuille

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(Ajout de détails basés sur la source et de réactions de l'action) par Sam Nussey

Elliott Investment Management a déclaré jeudi avoir pris une participation dans Daikin 6367.T et pense que le fabricant de climatiseurs devrait améliorer ses marges et le rendement pour les actionnaires et revoir ses actifs non essentiels.

La participation d'Elliott est d'environ 3% et l'entreprise estime que Daikin devrait faire davantage pour intégrer ses activités, mettre en place un programme de rachat d'actions et se recentrer sur ses activités principales de climatiseurs, a déclaré une personne familière avec le sujet.

Daikin a la capacité d'allouer 1 000 milliards de yens (6,30 milliards de dollars) à des rachats d'actions à moyen terme, a déclaré cette personne.

Elliott s'est refusé à tout commentaire. Daikin n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Daikin ont bondi de 11 % dans la matinée à Tokyo.

Elliott a renforcé sa présence au Japon, en remportant une victoire historique contre le constructeur automobile Toyota

7203.T et en prenant des participations dans des sociétés telles que le transporteur maritime Mitsui OSK 9104.T . (1 $ = 158,7700 yens)