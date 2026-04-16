Elliott prend une participation dans l'entreprise japonaise Daikin et demande des rendements plus élevés

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(Ajout de la réponse de Daikin au paragraphe 5) par Sam Nussey

Elliott Investment Management a déclaré jeudi avoir pris une participation dans Daikin 6367.T et pense que le fabricant de climatiseurs devrait améliorer ses marges et le rendement pour les actionnaires et revoir ses actifs non essentiels.

Elliott n'a pas fourni d'autres détails sur cette prise de participation.

Une personne au fait du dossier a déclaré que la participation d'Elliott s'élevait à environ 3 % et que l'entreprise estimait que Daikin devait faire davantage pour intégrer ses activités, mettre en place un programme de rachat d'actions et se recentrer sur ses activités de base dans le domaine des climatiseurs.

Daikin a la capacité d'allouer 1 000 milliards de yens (6,30 milliards de dollars) à des rachats à moyen terme, a déclaré cette personne.

Daikin a déclaré être au courant de la prise de participation d'Elliott, mais a refusé de faire d'autres commentaires.

Les actions de Daikin ont bondi de 11 % dans la matinée à Tokyo.

Elliott a renforcé sa présence au Japon, en remportant une victoire historique contre le constructeur automobile Toyota

7203.T et en prenant des participations dans des sociétés telles que le chargeur Mitsui OSK 9104.T .

(1 $ = 158,7700 yens)