Elliott met la pression sur Toyota avec une participation de 5 % dans une entreprise du groupe qui doit être rachetée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Toyota Fudosan refusant de commenter au paragraphe 7) par Daniel Leussink

Elliott Investment Management a augmenté sa participation dans Toyota Industries 6201.T à 5,01%, augmentant encore la pression sur le géant de l'automobile Toyota Motor 7203.T , qui prévoit de racheter le fabricant de chariots élévateurs à fourche, une entreprise clé du groupe.

L'investisseur activiste américain, qui a dépensé 268 milliards de yens (1,7 milliard de dollars) pour acquérir cette participation, a déclaré dans un document réglementaire japonais mercredi que la participation avait été acquise à des fins d'investissement et pour présenter éventuellement d'importantes propositions d'actionnaires.

Le mois dernier, Elliott a déclaré détenir une participation importante et a critiqué l'opération, estimant qu'elle sous-évaluait Toyota Industries, qu'elle manquait de transparence et qu'elle ne respectait pas les pratiques de gouvernance adéquates.

D'autres investisseurs mondiaux ont également demandé davantage d'informations sur une opération qui renforcerait l'influence de la famille fondatrice Toyoda au sein du groupe. L'opération est suivie de près, les autorités japonaises de régulation et le gouvernement s'efforçant d'améliorer la gouvernance d'entreprise.

Toyota Industries, qui fournit également des moteurs à Toyota Motor, devrait être privatisée par le constructeur automobile, la société immobilière du groupe Toyota Fudosan et le président de Toyota, Akio Toyoda, comme l'ont annoncé les entreprises en juin.

Les actions de Toyota Industries continuent de se négocier au-dessus du prix d'offre de 16 300 yens par action, clôturant à 17 690 yens mercredi, ce qui suggère que les investisseurs s'attendent à une offre plus avantageuse. L'entrée d'Elliott ajoute à cette pression.

Toyota Industries et Toyota Fudosan se sont refusées à tout commentaire. Toyota Motor n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Fin septembre, Toyota Motor détenait environ 25 % de Toyota Industries et Toyota Fudosan 5,42 %. La participation d'Elliott en fait l'un des principaux actionnaires de la société. (1 $ = 156,6700 yens)