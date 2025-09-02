ELLIOTT MANAGEMENT - Prévoyez une campagne activiste contre PepsiCo avec une participation de 4 milliards de dollars, selon le WSJ

Elliott Management a pris une participation de 4 milliards de dollars dans le géant des boissons PepsiCo PEP.O et prévoit une campagne activiste pour faire remonter le cours de l'action de l'entreprise, a rapporté mardi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.