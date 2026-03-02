 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elliott Management détient une exposition de 268 millions de dollars à la banque britannique en faillite MFS, selon une source
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article pour modifier les sources et ajouter des éléments de contexte)

2 mars - Le fonds spéculatif américain Elliott Management a une exposition d'environ 200 millions de livres (267,6 millions de dollars) à Market Financial Solutions, une banque hypothécaire britannique qui s'est effondrée la semaine dernière, a déclaré lundi une source familière avec le sujet.

Le fonds spéculatif a acheté la position à Chetwood Bank, une institution financière soutenue par Elliott, a déclaré la source.

Les banques et les fonds de crédit privés s'empressent d'évaluer leur exposition à MFS, une banque peu connue qui a été placée sous administration judiciaire. Les créanciers ont fait état d'irrégularités financières et de mauvaise gestion dans des documents judiciaires publiés au Royaume-Uni la semaine dernière.

La MFS n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'effondrement de MFS a touché les actions de banques telles que Barclays et Jefferies vendredi, et a accéléré un mouvement de vente généralisé dans les sociétés financières et les gestionnaires d'actifs alternatifs, alors que le marché était confronté à la perspective de fissures croissantes et de normes de prêt médiocres dans certains secteurs du marché du crédit tels que les prêts adossés à des actifs.

Le Financial Times a rapporté la nouvelle au sujet d'Elliott plus tôt dans la journée de lundi.

(1 dollar = 0,7474 livre)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank