Elliott Management détient une exposition de 268 millions de dollars à la banque britannique en faillite MFS, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour tout au long de l'article pour modifier les sources et ajouter des éléments de contexte)

2 mars - Le fonds spéculatif américain Elliott Management a une exposition d'environ 200 millions de livres (267,6 millions de dollars) à Market Financial Solutions, une banque hypothécaire britannique qui s'est effondrée la semaine dernière, a déclaré lundi une source familière avec le sujet.

Le fonds spéculatif a acheté la position à Chetwood Bank, une institution financière soutenue par Elliott, a déclaré la source.

Les banques et les fonds de crédit privés s'empressent d'évaluer leur exposition à MFS, une banque peu connue qui a été placée sous administration judiciaire. Les créanciers ont fait état d'irrégularités financières et de mauvaise gestion dans des documents judiciaires publiés au Royaume-Uni la semaine dernière.

La MFS n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

L'effondrement de MFS a touché les actions de banques telles que Barclays et Jefferies vendredi, et a accéléré un mouvement de vente généralisé dans les sociétés financières et les gestionnaires d'actifs alternatifs, alors que le marché était confronté à la perspective de fissures croissantes et de normes de prêt médiocres dans certains secteurs du marché du crédit tels que les prêts adossés à des actifs.

Le Financial Times a rapporté la nouvelle au sujet d'Elliott plus tôt dans la journée de lundi.

(1 dollar = 0,7474 livre)