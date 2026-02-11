Elliott entre au capital du London Stock Exchange Group, selon le FT
11/02/2026
Le fonds activiste Elliott Management a pris une participation importante dans le London Stock Exchange Group (LSEG), selon le Financial Times. Le groupe britannique fait face à une conjoncture difficile, faite de ralentissement des introductions en Bourse et d'inquiétudes sur l'impact de l'intelligence artificielle sur son modèle économique. L'action a chuté de 17,7% depuis le 1er janvier, et de 37% sur un an.
Elliott, qui gère 76 milliards de dollars d'actifs sous la houlette du milliardaire Paul Singer, discute avec la direction pour améliorer les performances du groupe. Selon des sources citées par le FT, le fonds encourage LSEG à lancer un programme de rachat d'actions de plusieurs milliards de livres, une fois achevée une première tranche de 1 milliard de livres. Il pousse également à réduire l'écart de rentabilité avec des concurrents comme Moody's ou CME Group.
Connu historiquement comme opérateur de la Bourse de Londres, LSEG s'est transformé en acteur majeur des données financières après le rachat de Refinitiv pour 22 milliards de dollars en 2019. Il est aussi actionnaire de la plateforme électronique Tradeweb. Si Elliott milite souvent pour des simplifications structurelles, il ne préconise ni cession ni scission de l'activité boursière, précise le FT.
