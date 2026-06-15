Elliott entre au capital de Bunzl et réclame des rachats d'actions

Le fonds activiste américain Elliott Investment Management a acquis environ 5% du capital de Bunzl, devenant l'un des principaux actionnaires du distributeur britannique de fournitures professionnelles. Cette prise de participation a été favorablement accueillie par les marchés, l'action progressant jusqu'à 3,7% avant de conserver un gain plus modéré en séance. Bunzl est aujourd'hui valorisé à environ 8,23 milliards de livres sterling et son titre affiche une hausse d'environ 25% depuis le début de l'année.

Selon les sources de Reuters, Elliott souhaite que Bunzl lance un programme de rachat d'actions pouvant représenter jusqu'à 10% de sa capitalisation boursière sur les douze prochains mois. Le fonds demande également une revue stratégique des activités nord-américaines du groupe afin d'améliorer sa valorisation. Bunzl a indiqué rester engagé dans le dialogue avec l'ensemble de ses actionnaires et maintenir son objectif de création de valeur à long terme.