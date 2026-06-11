 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elliott demande à la société australienne Northern Star de prendre des mesures pour rétablir la valeur actionnariale
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 01:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails à partir du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management a déclaré mercredi soir que la société australienne Northern Star Resources NST.AX devait agir immédiatement pour restaurer la valeur actionnariale en renforçant son conseil d'administration et en entreprenant une révision stratégique formelle.

En réponse à une lettre aux actionnaires publiée mercredi par Northern Star, l'investisseur américain a déclaré: “La lettre du conseil d'administration montre qu'il ne comprend pas l'ampleur des changements nécessaires pour regagner la confiance des actionnaires, à commencer par un renforcement significatif du conseil lui-même.”

Il a ajouté que la nécessité d'une révision stratégique pour la plus grande société minière aurifère d'Australie est désormais plus évidente qu'elle ne l'était avant la publication de la lettre du conseil d'administration.

La semaine dernière, Elliott a révélé une participation de plus d'un milliard de dollars australiens (699,30 millions de dollars) dans la société minière aurifère et l'a appelée à lancer une révision stratégique envisageant une vente, invoquant des performances inférieures à celles de ses concurrents.

(1 $ = 1,4300 dollar australien)

Valeurs associées

NORTHERN STAR RE
11,222 EUR Tradegate -1,92%
NORTHERN STAR RE
13,0850 USD OTCBB -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,26 -0,78%
Or
4 102,69 +0,68%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
SOITEC
125,35 -10,56%
TOTALENERGIES
77,24 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank