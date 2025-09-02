Elliott appelle au redressement de PepsiCo après avoir acquis une participation de 4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Elliott Management a annoncé mardi une prise de participation de 4 milliards de dollars dans PepsiCo PEP.O et a exhorté le fabricant de boissons à relancer ses activités dans le domaine des sodas, à augmenter le cours de son action et à devenir plus compétitif.

La performance boursière de PepsiCo a été inférieure à celle de son principal rival, Coca-Cola KO.N , au cours des cinq dernières années, car le fabricant de Quaker Oats est confronté à une demande irrégulière dans son secteur des snacks et se concentre sur des boissons et des sodas plus sains.

La participation d'Elliott représente environ 2 % de la valeur de marché de PepsiCo à la clôture de vendredi, ce qui en fait l'une des plus importantes participations de la société. La société d'investissement a désigné l'unité de boissons de PepsiCo en Amérique du Nord comme une sous-performance, affirmant que la croissance et les marges étaient inférieures à celles de ses pairs en raison d'erreurs stratégiques, de pertes de parts de marché dans les sodas et de l'introduction de nouvelles marques et de nouveaux produits qui ont "mis à rude épreuve la concentration et l'exécution". Selon Elliott, l'entreprise devrait également envisager de refranchiser son réseau d'embouteillage, sur le modèle de Coca-Cola. PepsiCo pourrait vendre les droits de distribution de ses boissons à des embouteilleurs régionaux et conserver des participations dans ces franchises, ou bien se séparer de l'activité d'embouteillage en Amérique du Nord. En ce qui concerne l'alimentation, Elliott a déclaré que l'entreprise devrait envisager de vendre des actifs non essentiels. Des sources industrielles considèrent depuis longtemps que l'activité de Quaker Foods n'est pas essentielle.

Selon un rapport d'analyse de Piper Sandler publié mardi, Post Holdings POST.N semble être un "acheteur consentant" pour les marques de sirop et de mélanges de Pepsi, comme Aunt Jemima, produites par son unité Pearl Milling, ainsi que pour Quaker, en raison d'un certain chevauchement des catégories et du fait que Post a l'habitude d'acheter des marques qui peuvent ne pas être essentielles pour d'autres entreprises.

PepsiCo a déclaré à Reuters qu'elle examinerait la lettre d'Elliott "dans le contexte de sa stratégie" qui comprend des investissements ciblés dans l'innovation et la transformation du portefeuille.

"Pendant des années, les performances décevantes de l'activité de boissons de PepsiCo ont été plus que compensées par la résistance et les performances de son activité alimentaire, PepsiCo Foods North America (PFNA). Plus récemment, cependant, PFNA a commencé à vaciller", écrit Elliott dans sa lettre.

Les unités de boissons et d'aliments de PepsiCo en Amérique du Nord représentent chacune 30 % de son chiffre d'affaires annuel, selon une déclaration de l'entreprise. Afin de relancerson portefeuille de boissons énergétiques, la société a pris une participation de 5 % dans le fabricant de boissons énergétiques Celsius Holding la semaine dernière, mois après avoir acheté la marque de soda prébiotique Poppi pour près de 2 milliards de dollars.

L'action PepsiCo, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis qu'elle a atteint un niveau record en mai 2023, était en hausse d'environ 2 % mardi. "Les activistes ne pensent pas à long terme, Elliott se concentrera donc sur des gains rapides. Les investisseurs se félicitent souvent de la présence d'un activiste, qui incite les gestionnaires à se ressaisir et à agir. Le bond du prix de l'action est révélateur", a déclaré Dan Coatsworth, analyste d'investissement chez AJ Bell. Les entreprises de produits alimentaires de marque ont dû faire face à des ventes atones au cours des trois dernières années en raison des hausses de prix post-pandémiques visant à protéger leurs marges de l'inflation. L'industrie cherche maintenant à remodeler ses portefeuilles par des scissions et des fusions pour contrer l'évolution de la demande des consommateurs et les coûts élevés des matières premières résultant des droits de douane sur les importations américaines.

PLANS D'ACTION

"Il est possible de réaliser des gains d'efficacité opérationnelle en se séparant de l'activité d'embouteillage, ce qui permettrait d'améliorer la rentabilité globale, mais l'entreprise a récemment dépensé des capitaux importants dans ses lignes d'embouteillage et de distribution, ce qui rend difficile de s'en séparer", a déclaré Brian Mulberry, gestionnaire de portefeuille senior chez Zacks Investment Management. Il y a une dizaine d'années, l'investisseur activiste Nelson Peltz a mené une campagne infructueuse pour inciter PepsiCo à séparer son unité de boissons en difficulté de son activité de snacks plus solide, qui abrite des marques telles que Lay's et Doritos.

Elliott a déclaré que l'entreprise devrait "défendre ses franchises principales dans le domaine des boissons gazeuses avec un marketing et une innovation progressifs, tout en se développant de manière sélective dans les catégories en croissance". Les analystes ont pointé du doigt son soda citron-citron vert Starry, lancé en 2023, et son fabricant d'eau gazeuse à domicile SodaStream, qu'il a acheté en 2018, comme des distractions dans le portefeuille de boissons.

La commission Make America Healthy Again (MAHA) du président Donald Trump, dirigée par Robert F. Kennedy Jr., oblige également les entreprises de produits alimentaires emballés à abandonner les colorants et à pousser les Américains à manger des "aliments entiers".

PepsiCo a déclaré au début de l'année qu'elle prévoyait de changer la marque de ses chips Lay's et Tostitos pour mettre en évidence l'absence de colorants ou d'arômes artificiels et de faire migrer l'ensemble de son portefeuille vers des colorants naturels, ou de donner aux consommateurs la possibilité d'opter pour un produit sans colorant synthétique.