Elliott a pris une participation dans Deutsche Telekom et s'oppose à la fusion avec T-Mobile, selon Bloomberg News

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(Ajoute des détails et du contexte, à partir du paragraphe 3)

Elliott Investment Management a acquis une participation importante dans Deutsche Telekom

DTEGn.DE et a indiqué que l'entreprise devrait renoncer à une éventuelle fusion avec T-Mobile US TMUS.O , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'investisseur activiste souhaite que l'opérateur de télécommunications allemand envisage d'autres moyens de créer de la valeur pour ses actionnaires, notamment par le biais de rachats d'actions à plus grande échelle, ajoute l'article.

Le montant exact de la participation d’Elliott dans Deutsche Telekom n’a pas pu être déterminé, précise l’article. T-Mobile, la filiale américaine de l’entreprise, a refusé de répondre à une demande de commentaires de Reuters, tandis qu’Elliott et Deutsche Telekom n’ont pas réagi dans l’immédiat.

Deutsche Telekom détient une participation de près de 54 % dans T-Mobile, qui constitue son principal moteur de bénéfices.

En avril, Deutsche Telekom aurait envisagé une fusion complète avec T-Mobile US, ce qui aurait pu donner lieu à la plus grande opération de fusion-acquisition jamais enregistrée sur les marchés publics.

Cependant, Semafor a rapporté en juillet que les dirigeants américains de T-Mobile avaient fait savoir à Deutsche Telekom qu’ils ne soutenaient plus une fusion.