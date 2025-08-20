EliseAI lève 250 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par a16z pour se développer dans le secteur de la santé

EliseAI évaluée à plus de 2,2 milliards de dollars après son tour de table

Les fonds serviront à financer l'innovation en matière de produits et l'expansion de l'équipe

Accent mis sur l'automatisation des soins de santé et de l'industrie du logement

(Mises à jour avec des détails sur les revenus au paragraphe 10) par Krystal Hu

Le fabricant de logiciels d'entreprise EliseAI a levé 250 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de série E afin de développer ses outils d'automatisation pour les secteurs de la santé et de l'immobilier, a déclaré la société à Reuters.

Ce dernier financement valorise l'entreprise à plus de 2,2 milliards de dollars, doublant ainsi sa valorisation par rapport à l'année dernière. La société de capital-risque Andreessen Horowitz a mené le tour de table, avec la participation de Bessemer Venture Partners et d'investisseurs existants tels que Sapphire Ventures.

La société basée à New York, qui développe l'IA pour automatiser le service à la clientèle et les opérations, a déclaré avoir dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents (ARR) en début d'année. Les nouveaux capitaux serviront à alimenter l'innovation en matière de produits et à doubler l'équipe d'environ 300 personnes au cours de l'année prochaine, a déclaré sa directrice générale Minna Song dans une interview accordée à Reuters, avec des plans d'embauche dans les bureaux de New York, San Francisco, Boston et Chicago.

Le financement souligne l'appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA dites verticales qui construisent des solutions profondément intégrées et spécifiques à l'industrie plutôt que des modèles à usage général. Pour EliseAI, le capital fournit la puissance de feu nécessaire pour renforcer son emprise sur le marché de l'immobilier et développer sa nouvelle division de soins de santé, en s'attaquant à des tâches administratives coûteuses dans deux des secteurs les plus importants et les plus complexes de l'économie.

"Nous avons constaté un changement fondamental sur le marché, qui est passé d'un discours sur l'IA à son utilisation pour résoudre des problèmes très coûteux", a déclaré Minna Song lors d'une interview. "La demande de nos clients était vraiment forte, et nous avons donc décidé qu'il était temps d'investir dans la mise à l'échelle." La plateforme d'EliseAI est capable d'automatiser l'ensemble du processus de résolution en se concentrant sur des industries spécifiques, a déclaré Alex Immerman, partenaire chez Andreessen Horowitz.

"Une IA verticale comme la nôtre ira vraiment très loin, prendra la demande du client et s'occupera de toutes les étapes nécessaires pour la résoudre", a-t-il déclaré, y compris la coordination avec les fournisseurs, la planification et la garantie de la conformité. L'entreprise a commencé par cibler le secteur du logement en 2017, et a étendu ses applications aux soins de santé depuis 2022, un secteur qui, selon elle, est accablé par des frictions de communication et des processus manuels similaires. Bien que la majorité de ses revenus proviennent toujours du marché de l'immobilier, l'entreprise affirme avoir constaté une croissance rapide dans le secteur des soins de santé.

Avec l'explosion de la technologie d'IA générative, son logiciel peut traiter des demandes et des flux de travail plus complexes en s'intégrant à des modèles tels que ceux d'OpenAI.

L'entreprise dessert le groupe Zillow et d'autres gestionnaires de location et affirme que sa technologie est actuellement utilisée dans un appartement sur huit aux États-Unis. Dans le domaine de la santé, l'entreprise s'est concentrée sur les spécialités ambulatoires, notamment la dermatologie et la santé des femmes, en s'intégrant aux systèmes de dossiers médicaux électroniques pour automatiser le travail administratif.