Elis : une augmentation de capital réservée aux salariés de près de 15 millions d'euros

(AOF) - Elis annonce que la période de souscription à l’augmentation de capital réservée aux salariés d’Elis s’est achevée le 2 octobre 2025. Ainsi, 5,8% des salariés établis dans 20 pays du groupe ont fait le choix de participer soit directement, soit via le FCPE d’Elis, à cette opération, pour une souscription globale de près de 15 millions d’euros. Cette augmentation de capital permettait aux salariés du groupe d'investir dans l'action Elis à un prix unitaire de 16,86 euros correspondant à la moyenne des cours d'ouverture de l'action du 18 août au 12 septembre 2025 décotée de 30%.

Les souscriptions reçues se sont traduites par l'émission, ce jeudi, de 889 250 actions nouvelles (actions gratuites comprises) d'une valeur nominale de 1 euro, représentant 0,38% du capital, soit un produit global d'émission (prime incluse) de 14 992 755 euros.

Points clés

- Prestataire de solutions de location-entretien d’articles textiles et de services dans l’hygiène, le bien-être et l’anti-parasitaire , créé en 1883 ;

- Revenus de 4,6 Mds€ dont 88 % dans l’usage des produits, équilibré entre la santé pour 29 %, l’industrie pour 27 %, l’hôtellerie-restauration pour 26 %, les commerces et services pour 18 % ;

- Présence de plus en plus internationale, la France apportant 28 % des revenus, devant l’Europe centrale (8 %), la Scandinavie & Europe de l’est (14 %), le Royaume-Uni et l’Irlande (12 %), l’Amérique latine (9,5 %) et l’Europe du sud ;

- Modèle d’affaires de : réplication de la stratégie de maillage territorial et de densité du réseau en français dans les autres 30 pays, recherche d’implantation de pays à fort potentiel, conception de produits et services circulaires ;

- Capital éclaté avec 3 positions fortes -11,9 % des actions et 20,4 % des droits de vote pour la Caisse de pensions du Canada, 15,1 % et 13,05 % pour le fonds brésilien BWSA et 2,91 % et 3,64 % pour les dirigeants & salariés ;

- Conseil de surveillance de 13 membres présidé par Thierry Morin et directoire présidé par Xavier Martiré.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- focus sur la rentabilité via l’optimisation de la logistique, l’intégration des process circulaires, la baisse des stocks centraux de linge et et les renégociations d’achat d’énergie,

- sécurisation des contrats d’approvisionnement via des prix fixes en gaz et électricité,

- renforcement des structures commerciales et sélectivité accrue en croissance externe,

- déploiement de l’offre aux TPE-PME à l’international,

- innovation axée sur la digitalisation, portée par des chefs de projet dédiés tels les programmes de traçabilité -Elis Connext dans le sanitaire et Pest Control dans la lutte contre les nuisibles- et dopée par les partenariats avec une douzaine de start-up ;

- Stratégie environnementale 2030 fondée sur l’éco-conception, la durabilité et la circularité :

- réduction de 47,5%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 et 2 et de 28% pour le scope 3 (fournisseurs, déplacements et fin de vie des produits vendus,

- point d’étape 2025 : 80 %, vs 2010, des textiles en fin de vie réutilisés/recyclés,

amélioration de 35 % de l’efficacité thermique des usines européennes,

- optimisation des ressources en eau

- intégration des objectifs climat dans la facilité de crédit de 900 M€ ;

- Appui sur une faible exposition (30 %) des revenus aux cycles économiques et sur l’externalisation des services par les clients, d’où une croissance externe agressive (50 à 150M€ disponibles pour 2025) avec 3 acquisitions au 1 er semestre (l’espagnol Carsan, l’allemand Enst et le suisse Badensee) et privilégiant les marchés, fragmentés -linge plat (vêtements professionnels, serviettes) et lutte contre les nuisibles ;

- Stratégie volontariste de diminution & rationalisation de la dette (échéances intégralement à taux fixe et étalées jusqu’à juin 2032) reconnue par l’obtention du profil « Investment Grade » avec un effet de levier ramené à 1,92 et un autofinancement libre de 31 M€.

Défis

- Suivi des performances en Hôtellerie-restauration, les opérateurs privilégiant les prix élevés sur le taux d’occupation en France et au Royaume-Uni ;

- En Amérique latine, impact négatif sur le chiffre d’affaires des changes devises locales /euro sur le chiffre d’affaires et attente de l’intégration des hausses de salaires minimaux dans les contrats ;

- Après une hausse de 3,5 % du chiffre d’affaires et de 2,6 % du résultat net courant au 1 er semestre, objectifs 2025 confirmés : hausse des revenus proche de 4 %, légère croissance du résultat net et de l’autofinancement libre et levier de dette en repli d’un point ;

- Dividende 2024 en hausse 0,45 €, avec programme de rachat d’actions de 150 M€.