Elis se renforce au Mexique

Elis annonce l'acquisition d'un acteur mexicain proposant des services de location-entretien sur le marché du linge plat, une nouvelle acquisition qui lui permettra de renforcer son réseau existant dans le pays et qui sera consolidée dans les comptes à partir du 1er août 2026.

La société acquise, dont le chiffre d'affaires a atteint environ 5,5 MEUR en 2025, exploite deux blanchisseries à Aguascalientes, une ville située dans le centre du pays. Elle emploie 180 collaborateurs et son équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre le développement de l'activité localement.