 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Elis se renforce au Mexique
information fournie par Zonebourse 10/08/2026 à 07:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Elis annonce l'acquisition d'un acteur mexicain proposant des services de location-entretien sur le marché du linge plat, une nouvelle acquisition qui lui permettra de renforcer son réseau existant dans le pays et qui sera consolidée dans les comptes à partir du 1er août 2026.

La société acquise, dont le chiffre d'affaires a atteint environ 5,5 MEUR en 2025, exploite deux blanchisseries à Aguascalientes, une ville située dans le centre du pays. Elle emploie 180 collaborateurs et son équipe dirigeante restera en place afin de poursuivre le développement de l'activité localement.

Valeurs associées

ELIS
24,3600 EUR Euronext Paris -0,49%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,12 +1,25%
HAFFNER ENERGY
0,4635 +1,76%
2CRSI
29,18 +5,72%
CAC 40
8 713,55 -0,02%
AB SCIENCE
0,78 -22,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank