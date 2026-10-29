Elis rassure sur sa dynamique de croissance

Le spécialiste des services de textile et d'hygiène s'adjuge 2,80% à la Bourse de Paris ce jeudi après avoir annoncé hier soir une accélération de sa croissance au troisième trimestre et confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Au troisième trimestre 2026, Elis a réalisé un chiffre d'affaires de 1 323,9 millions d'euros. La croissance organique ressort à 3,5%, conformément aux prévisions, mais en accélération par rapport au premier semestre. Cette amélioration repose notamment sur une dynamique commerciale soutenue dans le vêtement professionnel, la montée en puissance des contrats remportés en début d'année et une saison estivale favorable en Europe du Sud.

Sur le plan géographique, l'Europe centrale et l'Europe du Sud se distinguent avec des croissances organiques respectives de 4,5% et 6,7%.

En France et au Royaume-Uni, l'activité reste pénalisée par une conjoncture économique morose, sans pour autant remettre en cause la bonne tenue des performances commerciales. En Amérique latine, le Brésil affiche une dynamique particulièrement solide, tandis que le Mexique continue de subir les effets de la réallocation de volumes dans le secteur de la santé, pour un manque à gagner de 6 millions d'euros sur le trimestre.

Fort de ces résultats, Elis a confirmé l'ensemble de ses objectifs pour 2026, notamment une légère amélioration de ses marges opérationnelles, une progression de son free cash-flow de l'ordre de 5% et une hausse de son résultat net courant dilué par action proche de 10%.

Pour TP ICAP Midcap, cette publication illustre une nouvelle fois la robustesse des fondamentaux du groupe et sa capacité à maintenir une croissance solide malgré un contexte peu porteur. Le bureau d'études juge par ailleurs la valorisation du titre particulièrement attractive. Il souligne également la faible sensibilité d'Elis aux variations des taux d'intérêt, grâce à une dette intégralement à taux fixe et à des échéances de refinancement limitées à 300 millions d'euros à court terme.

Dans ce contexte, TP ICAP Midcap maintient sa recommandation à l'achat, assortie d'un objectif de cours de 30 euros.