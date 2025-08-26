 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Elis place €350 mlns d'obligations sous programme EMTN
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 17:43

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS PLACE AVEC SUCCÈS 350 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SOUS PROGRAMME EMTN

* LA MATURITÉ EST DE 6 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,40%

* LA MATURITÉ EST FIXÉE AU 15 FÉVRIER 2026

Texte original nGNE8tBLGL Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ELIS
23,5200 EUR Euronext Paris -2,41%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

