Elis place €350 mlns d'obligations sous programme EMTN

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS PLACE AVEC SUCCÈS 350 MILLIONS D'EUROS D'OBLIGATIONS SOUS PROGRAMME EMTN

* LA MATURITÉ EST DE 6 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,40%

* LA MATURITÉ EST FIXÉE AU 15 FÉVRIER 2026

