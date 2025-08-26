Elis place €350 mlns d'obligations sous programme EMTN

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Elis a apporté une correction à son dernier communiqué à propos du coupon fixe annuel. Le texte corrigé de notre dépêche suit. Elis a placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions ...
information fournie par Boursorama avec Media Services•26.08.2025•18:03•
Le vote de confiance annoncé par François Bayrou pour le 8 septembre vient agiter une fois de plus le risque, aujourd'hui faible mais pas improbable, d'une crise financière et de défiance des marchés. La France en situation critique? Sans être au bord du précipice, ...
Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi avec les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) et la situation politique en France. À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,64% à 7.714,15 points, le Footsie britannique ...
Les Bourses européennes ont clôturé en baisse mardi, à l'issue d'une séance sans rendez-vous économique majeur et surtout marquée par l'instabilité politique en France, au lendemain de l'annonce par le Premier ministre François Bayrou d'un vote de confiance de ...
