Elis: noté A au questionnaire climat du CDP information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 13:07









(CercleFinance.com) - Elis annonce l'obtention de la note 'A' au questionnaire climat du Carbon Disclosure Project (CDP), une distinction accordée aux 2% des entreprises les plus engagées sur le climat parmi plus de 24.800 entreprises évaluées dans le monde par le CDP en 2024.



Cette note confirme l'engagement du groupe en matière de lutte contre le changement climatique et les bénéfices de son modèle circulaire. Pour mémoire, Elis s'est engagé en 2023 dans une stratégie climat validée par la Science Based Targets initiative (SBTi).



Le CDP réalise chaque année, à la demande de nombreux investisseurs, une campagne d'évaluation des entreprises en matière d'engagement climatique. Les entreprises sont ainsi évaluées et notées de 'A' (meilleure note) à 'D-'.





