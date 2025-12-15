 Aller au contenu principal
Elis maintenu dans la "A-List" du CDP
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 09:30

Le groupe de location-entretien de linges et vêtements Elis fait part de l'obtention de la note "A" au questionnaire Climat du Carbon Disclosure Project (CDP) pour la 2e année consécutive, le maintenant dans la "A-List" du CDP.

Cette distinction, accordée aux 4% des entreprises les plus engagées sur le climat parmi plus de 25 000 entreprises évaluées dans le monde par le CDP en 2025, confirme selon Elis "les bénéfices de son modèle circulaire".

Pour rappel, le CDP réalise chaque année, à la demande de nombreux investisseurs, une campagne d'évaluation des entreprises en matière d'engagement climatique, et les classent de "A" (meilleure note) à "D-".

