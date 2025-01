Elis: hausse de 5,2% du chiffre d'affaires en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:04









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2024 atteint 4 573,7 ME, en croissance organique de +5,2%. En France, le chiffre d'affaires 2024 est en croissance de +3,3% (intégralement organique), porté par l'activité commerciale en vêtements professionnels (Industrie, Commerce & Services) et par une bonne dynamique de prix.



En Europe centrale, le chiffre d'affaires 2024 est en hausse de +12,3% (+7,5% en organique).



Les résultats 2024 estimés ressortent en ligne avec les objectifs précédemment communiqués: une marge d'EBITDA d'environ 35,2%, en progression d'environ +1 point par rapport à 2023, une marge d'EBIT à environ 16,0% et un résultat net courant par action au-dessus de 1,75E sur une base diluée.



Xavier Martiré, Président du directoire d' Elis , a déclaré : ' En 2024, Elis a atteint un niveau record de chiffre d'affaires à près de 4,6 milliards d'euros, en croissance de +6,1% par rapport à 2023. La croissance organique annuelle ressort à +5,2%, avec +5,0% au 4ème trimestre, en amélioration séquentielle par rapport aux 2 trimestres précédents'.





