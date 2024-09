Celle-ci, si elle venait à se concrétiser, "serait la plus importante de l'histoire du groupe depuis Berendsen", précise TP Icap Midcap.

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Elis dévisse de 15,05% à 19,64 euros. D'après une information relayée par Reuters, le fournisseur français de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène a approché le groupe américain Vestis, valorisé 3,3 milliards de dollars en Bourse, en vue d'une éventuelle acquisition.

Elis décroche en Bourse après une possible acquisition aux Etats-Unis

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.