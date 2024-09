Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Elis: confirme des discussions avec Vestis information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Elis confirme avoir fait une approche préliminaire auprès de Vestis concernant une potentielle acquisition.



'Il n'y a aucune garantie que ces discussions aboutissent à la signature d'une transaction ou d'un autre accord' indique le groupe.



Le direction indique également que 'toute transaction, si elle devait être conclue, serait conforme à l'engagements d'Elis pris vis-à-vis de ses actionnaires'.



Le groupe fait référence en particulier à la discipline financière, en termes de montant payé pour l'acquisition et le maintien du statut investment grade d'Elis.





Valeurs associées ELIS 19,50 EUR Euronext Paris -15,66%