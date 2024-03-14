Elis annonce une émission obligataire de 400 millions d'euros

Elis SA ELIS.PA :
* EMISSION OBLIGATAIRE DE 400 MEUR
* OBLIGATIONS SENIORS NON GARANTIES (SENIOR UNSECURED), DONT LA MATURITÉ EST DE 6 ANS ET OFFRANT UN COUPON FIXE ANNUEL DE 3,75%
* UN CARNET D'ORDRES DE PLUS DE 2,8 MILLIARDS D'EUROS
* LE PRODUIT NET DE CETTE ÉMISSION SERA ESSENTIELLEMENT DÉDIÉ AU REFINANCEMENT DE LA SOUCHE OBLIGATAIRE D'UN MONTANT EN PRINCIPAL DE 500 MILLIONS D'EUROS DONT LA MATURITÉ EST FIXÉE AU 03 AVRIL 2025
* LE PLACEMENT DE CETTE ÉMISSION A ÉTÉ DIRIGÉ PAR HUIT BANQUES : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BNP PARIBAS, COMMERZBANK, DEUTSCH BANK, HSBC, KBC, NATIXIS ET SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA
(Rédaction de Gdańsk)
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