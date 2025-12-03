Elis annonce l'acquisition du groupe JP Muller

information fournie par Reuters • 03/12/2025 à 08:34

Elis SA ELIS.PA :

* ELIS POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON RÉSEAUAVEC L'ACQUISITION DE MULLER EN FRANCE

* L'ACQUISITION SERA CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES À PARTIR DU 1ER DÉCEMBRE 2025

Texte original nGNE89bhry Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)