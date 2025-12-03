Elis annonce l'acquisition du groupe JP Muller

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Eutelsat chute mercredi après la cession par Softbank Group Capital de 36 millions de droits dans l'opérateur européen de satellites, selon un teneur de livre impliqué dans le processus mardi. A Paris, vers 08h05 GMT, l'action perd près de 6% à 1,96 euros, contre ...
Airbus s'est résigné mercredi à réviser en baisse son objectif de livraisons d'avions pour 2025, conséquence d'un problème de qualité sur des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320. Le géant industriel européen, qui avait jusqu'alors promis au marché ...
information fournie par Boursorama avec AFP•03.12.2025•09:25•
L'avionneur européen Airbus a annoncé mercredi abaisser son objectif de livraisons pour 2025 à 790 avions, contre 820 jusqu'à présent, en raison du récent problème de qualité concernant des panneaux de fuselage de son appareil vedette, l'A320. "Suite à un récent ...
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Rivian Automotive RIVN.O prévoit de rappeler 34 824 véhicules américains en raison d'un ...
