Elis acquiert un acteur mexicain spécialisé dans la location-entretien de linge plat

Elis SA ELIS.PA :
* POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON RÉSEAU EN AMÉRIQUE LATINE AVEC UNE NOUVELLE ACQUISITION AU MEXIQUE
* LA NOUVELLE ACQUISITION SERA CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES À PARTIR DU 1(ER) AOÛT
* L'ACQUISITION D'UN ACTEUR MEXICAIN PROPOSANT DES SERVICES DE LOCATION-ENTRETIEN SUR LE MARCHÉ DU LINGE PLAT
Texte original nGNE8djsJh Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer