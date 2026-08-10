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Elis acquiert un acteur mexicain spécialisé dans la location-entretien de linge plat
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 07:04
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Elis SA ELIS.PA :

* POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SON RÉSEAU EN AMÉRIQUE LATINE AVEC UNE NOUVELLE ACQUISITION AU MEXIQUE

* LA NOUVELLE ACQUISITION SERA CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES À PARTIR DU 1(ER) AOÛT

* L'ACQUISITION D'UN ACTEUR MEXICAIN PROPOSANT DES SERVICES DE LOCATION-ENTRETIEN SUR LE MARCHÉ DU LINGE PLAT

Texte original nGNE8djsJh Pour plus de détails, cliquez sur ELIS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Fusions / Acquisitions

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